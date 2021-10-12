Україна приймає Боснію і Герцеговину у 8 турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Боснія і Герцеговина.

Україна – Боснія і Герцеговина – відео голів і огляд матчу

Збірна України відкрила рахунок на 15-й хвилині. Степаненко віддав розрізний пас на Циганкова, той прострілив вздовж воріт, а Ярмоленко переправив м'яч у сітку!

У другому таймі Боснія та Герцеговина грала краще і в підсумку реалізувала свою перевагу. Гості відігралися після красивої комбінації – Ахмедходжіч скористався пасом Стевановіча.

Україна – Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція матчу