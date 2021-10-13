Статистический ресурс InStat подвел итоги противостояния сборных Украины и Боснии и Герцеговины в 8-м туре квалификации к чемпионату мира-2022. Поединок завершился боевой ничьей (1:1).

Николай Матвиенко стал лучшим в составе "сине-желтых", сообщает Telegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Центрбек Шахтера набрал 300 баллов. Топ-тройку дополнили Андрей Ярмоленко (292 пункта) и латераль Эдуард Соболь (280). В свою очередь дуэт худших исполнителей – форварды Роман Яремчук и Даниил Сикан (197 и 198 баллов соответственно).

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. "Сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 9 очков. Далее идут финны (8 пунктов) и боснийцы (7 очков),сыгравшие на матч меньше.

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