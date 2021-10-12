Такий собі плей-офф для нашої головної команди. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Боснія і Герцеговина на "Футбол 24", стартував о 21:45. Команда Петракова на 2 бали випереджала звітного суперника. Однак у нас залишалося лише 2 матчі з боснійцями. Тоді як у Джеко і компанія в запасі ще гра з фінами. Відтак ситуація змушувала українців брати в останніх турах не менше 4 очок. Тоді боснійці точно нас не діставали б, а Фінляндії потрібно було б перемагати у всіх іграх, зокрема, проти Франції.

Україна – Боснія і Герцеговина: склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Оптимально, звісно, бити "драконів" в обох дуелях, аби майже не залежати від можливих подвигів суомі (хіба що ті будуть громити своїх суперників, тоді доведеться рахувати різницю голів). Ну, а де ще було завойовувати першу домашню перемогу в рамках цього відбору, як не у Львові? Тут ми лише двічі за 19 матчів грали внічию, та й то були це товариські зустрічі. А ось в офіційних турнірах Україна у місті лева перемагала всі 13 разів. Зокрема, рівно 7 років тому мінімально обіграли іншу балканську збірну (Македонію).

Україна – Боснія і Герцеговина – відео гола

Матеріалізується найгірший сценарій. Боснійці у 5 захисників глибоко сідають на свою половину. В України майже 80% володіння. Відтак перший удар у матчі виконує... Забарний. Не та людина, яка здалеку кладе голи. Ярмоленка били у Фінляндії, б'ють боснійці у Львові. Боляче так, що крик Андрія продирається крізь шум трибун. Джеко намагається провокувати Ярмолу, мовляв, ти хто такий, щоб висловлювати претензії. А ось таке покарання за агресію і нахабство не хочеш, Едіне? Степаненко розрізає лінію захисту, Циганков виводить Ярмоленка практично на порожні ворота. Наш легенда забиває у 6 поспіль матчі на Арені Львів!

Гості змушені нарешті відкриватися. Їхні занудні перепасовки та подачі з флангів приводять тільки до перехоплення і гострої контратаки. Яремчук, якому байдуже на фоли, блискуче розібрався. У Соболя було стільки простору, ніби повернувся в добре знайомий і відкритий чемпіонат Бельгії. Едуард також спрацював на всі сто, а ось Тимчик вихід сам на сам з Шехічем запоров. Атака в сучасних трендах – один крайній захисник вирізає іншому останній пас. Шкода, що майстерності виконання забракло.

Перший супермомент боснійців на 27 хвилині. Провал у центрі поля, швидкий випад Гояка лівим краєм. Падіння ще двох захисників збірної України уже у штрафному, удар з кількох метрів. Щастить, що Матвієнко, навіть лежачи, встигає відпрацювати. Що ж виробляє нині Степаненко. Геніальна подача на зовсім вільного Циганкова. Удар на межі воротарського повз ціль. Божевілля, але за перші 30 хвилин у нас 3 явні гольові шанси за оцінкою статистичного порталу Opta. Аби тільки не довелося згадувати потім ці 2 змарновані 100-відсоткові моменти.

З помилки Тимчика починається гостра атака. Сам же Олександр страхує разом зі Степаненком і Пятовим ближній кут, хоча дуже тривожно, що Колашінацу дозволили двічі розстрілювати з близької відстані. Джеко розкішну лінію пасу намалював, але хвала нашим за те, як кістьми лягають у блоці. Єдині шанси "драконів" – допомога українців, які завозилися з м'ячем. Степаненка з розмахом сокири рубають по ногах, Цваєр поводиться абсолютно неадекватно і дає продовжити. Суперники повільно розігрують, Хаджіахметовіч пробиває метрів з 25. Пятов парирує ніби й вбік, але Превляк на добиванні – тут уже пробачають боснійці.

Повна рівновага за ударами (6:6 загалом, 2:2 у площину воріт), але в України моменти осмисленіші та гостріші. Боснійці без нашої і судді допомоги нічого не створили за 45 хвилин. Ми надто нервуємо у власному штрафному. Ну, і забагато простору лишаємо на периметрі перед ним. Одних Шапаренка і Степаненка не вистачає, щоб покрити геть усі зони. Боснійці грають досить підленько, арбітраж сприяє. Атмосфера на Арені Львів традиційно вогняна. Спека і на полі. Результат 1:0 цілком по грі.

Фантастичний драйв на старті другої половини. Ярмоленко п'ятою майже виводить на удар Шапаренка з кількох метрів, намагаємось добити – не виходить. Практично відразу Забарний і Степаненко тримають одного Джеко, а Наліча не криє ніхто. Удар з кількох метрів – вище. Ярмоленко закидає дальній пас на Тимчика. Ще одне побачення з голкіпером для фулбека Динамо, цього разу удар повз дальній кут. Яремчук і Циганков удвох з центра поля розігрують майже смертельну атаку. Роман виривається на воротаря, але дивом не влучає. Ще й мінімальний офсайд був.

По перерві у нас уже 40% контролю м'яча проти 60% у першому. Це не єдина зміна. А Цваєр нарешті почав судити вже більше на користь України! Практично всі суперечливі рішення викликають гнів боснійських зірок. Яка захмарна самовіддача господарів. Стільки ривків за спини, нав'язування боротьби до кінця, спроб зазирнути за кордони своїх можливостей. Аби тільки витримати до кінця матчу. Степаненко ніби й тримає Джеко в полі зору, але удар з-за меж штрафного проходить. Пятов у розкішному стрибку тягне з-під поперечини. Які ж ці боснійці противнючі. Наш воротар бере м'яч, а суперник ліктем без будь-який причин б'є у груди.

Сікан і Сидорчук на 72 хвилині міняють Яремчука і Шапаренка. Дограємо у 2 опорники на результат? Логіка в цьому є – Боснія у позиційних атаках не дуже вражає. І крутий, але досить відчайдушний дальній постріл Джеко це тільки підтверджує. Степаненко привозить перед карним майданчиком. Добре, що троє одноклубників з Шахтаря (Матвієнко, Кривцов, Пятов) приймають на себе серію ударів. І все-таки пропускаємо. На 77 хвилині просте переведення з флангу на фланг. Стевановіч у дотик переводить, Соболь і Матвієнко не встигають накрити, Ахмедходжіч влучає у дальній.

Ще порція замін Петракова, поки боснійці тягнуть час. Булеца і Зубков замість Циганкова з Ярмоленком, які вже відверто підсіли. На жаль, заміни нині й близько не рівноцінні за класом. А Сікан і Зубков ще й без ігрового тонусу зараз у своїх клубах. Зубков заробив дуже небезпечний штрафний, але Маліновського немає і близько. Удар Олександра, як і спробу Булеци блокують. Вперше в історії Україна не перемагає у Львові в офіційному матчі. До того було лише дві нічиї у товариських. Команда Петракова залишається на 2 місці, але тепер не все залежить тільки від нас.