Неприємний інцидент трапився в Одесі на головній арені міста.

Сьогодні, 11 листопада, у бізнес-центрі стадіону Чорноморець спалахнула пожежа, повідомляє dumskaya. На щастя, вогонь охопив площу лише 2 квадратних метри, і його вдалось приборкати за допомогою вогнегасника.

Україна – Болгарія: футболісти національної команди записали відеозвернення до фанатів

Попри це, до арени приїхали кілька машин пожежників, але пожежа була вже ліквідована.

Нагадаємо, сьогодні на стадіоні Чорноморець відбудеться товариський матч між національними командами України та Болгарії. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Україна – Болгарія: анонс товариського матчу