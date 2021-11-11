Для збірної України настає вирішальний момент у кваліфікації до катарського Мундіалю. Після домашньої нічиї проти Боснії і Герцеговини наша збірна опинилася у ситуації, в якій за будь-яких умов не можна програвати у Сараєво – українцям потрібна хоча б нічия, хоча навіть перемога нічого не гарантуватиме у випадку звитяги фінів над боснійцями. Словом, підопічним Олександра Петракова потрібно підготуватись до матчу року якомога краще. Товариський поєдинок проти Болгарії в Одесі гарна можливість перевірити себе.

Україна – Болгарія: прогноз на товариський матч

Спаринг-партнер у нас такий, як треба. Це – досить слабка збірна, яка не перемагала своїх суперників у перших шести матчах в 2021 році (коли прийшов новий тренер) і яка примудрилася пропустити три голи від Литви. Втім, цей же колектив восени відібрав очки у Італії на виїзді й бив Північну Ірландію у відборі до ЧС-2022.

Кваліфікацію на Мундіаль болгари провалили, але тут є багато футболістів з досвідом гри у Європі – щоправда, у клубах невисокого рівня і часто на другорядних ролях.

Підопічні Ясена Петрова грають у схемі 4-2-3-1, відзначаються непоступливістю, настирністю й здатністю створити проблеми суперникам без належної мотивації, однак клас у Болгарії дуже скромний. Це – ідеальний варіант для підготовки до Боснії.

Що ж готуватиме Україна? Вочевидь, Олександр Петраков даний матч розглядає, як можливість перевірити найближчий резерв, адже з основою у Сараєво все більш-менш очевидно. Зокрема, головний тренер повідомив, що позицію лівого латераля після травми Миколенка закриє Соболь, а в разі проблем Едуарда підстрахують Матвієнко, Корнієнко або Зінченко.

Олександр Петраков пообіцяв, що дасть відпочинок кільком лідерам, адже вони провели багато матчів і потрібні свіжими. Це відкриває шлях до експериментів – зокрема, цікаво поглянути, чи вийде Маліновський, у якій ролі його використовуватимуть і як він себе проявить. Те ж саме стосується Зінченка.

Крім того, варто перевірити готовність Коваленка й Гармаша до футболу Петракова. Не менш важливим є питання з правим латералем – улюбленцем Олександра Васильовича став Тимчик, але останній місяць важко занести в його актив. Можливо, з Караваєвим буде краще? Та і безумовно основного голкіпера у збірній ще немає, хоча в фаворити вибивається Пятов.

В будь-якому випадку, великої ротації очікувати не варто, тому що лідерам в цьому поєдинку важливо відпрацювати тактику під Боснію. Замін, згідно з регламентом, дозволено лишень шість. Нам здається, що більшість з них буде витрачена саме на вищезгаданих футболістів – і їх почнуть проводити вже у другому таймі.

Орієнтовні склади на матч Україна – Болгарія

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Болгарія: Караджов – Туріцов, П. Хрістов, Божиков, Велковскі – Чочев, Р. Цонєв – Недєлєв, Малінов, Десподов – А. Ілієв

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Україна – однозначний фаворит зустрічі. Звісно, це лишень товарняк, у якому важливо відпрацювати ігрову модель і перевірити резервістів, однак проблем з мотивацією у наших футболістів не виникне. Їх просто не може бути після семи нічиїх у відборі з однією перемогою. Сьогодні "синьо-жовті" захочуть винести Болгарію – тим паче, перед рідною публікою.

Наш суперник непоступливий, тож розгрому очікувати не варто (при нашій-то реалізації моментів), але шансів хоча б на нічию з Україною у болгарів мало. Підопічні Олександра Петракова повинні відсвяткувати впевнену перемогу.

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