Украина – Болгария: на стадионе Черноморец произошел пожар за несколько часов до матча
14:56 - Читати українською
Неприятный инцидент произошел в Одессе на главной арене города.
Сегодня, 11 ноября, в бизнес-центре стадиона Черноморец разгорелся пожар, сообщает dumskaya. К счастью, огонь охватил площадь всего 2 квадратных метра, и его удалось обуздать с помощью огнетушителя.
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Тем не менее, к арене приехали несколько машин пожарных, но пожар был уже ликвидирован.
Напомним, сегодня на стадионе Черноморец состоится товарищеский матч между национальными командами Украины и Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
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