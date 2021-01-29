Програму 21-го туру Ла Ліги відкривав домашній поєдинок Вальядоліда проти Уески. Гості останню свою перемогу в чемпіонаті святкували півтора місяці тому, після чого не вигравали у семи турах поспіль – як наслідок, команда опустилася на останню позицію в таблиці, хоча до виходу із зони вильоту не вистачало всього шість очок. Вальядолід же йшов шістнадцятим, не знаючи перемог у трьох крайніх поєдинках. Словом, грати на нічию команди не збиралися.

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Господарі могли відкрити рахунок вже на 15-й хвилині, коли Кіке вдався непоганий удар з меж штрафного під поперечину, однак голкіпер парирував. На 33-й хвилині відзначитись міг Плано, який вистрілив над поперечкою. Даремно "королівський клуб" не реалізував ці моменти, адже Уеска після цього просто переїхала Вальядолід. Точніше, його переїхав Рафель Мір.

Мір відкрив рахунок на 37-й хвилині, точним ударом головою замкнувши подачу з правого флангу – 0:1. Саме з цим рахунком команди пішли на перерву, а за чотири хвилини після неї Рафа вирвався віч-на-віч з Масіпом та пробив у лівий кут – 0:2! Ще за сім хвилин Мір довів справу до розгрому, з лінії карного майданчика ефектно вистріливши у дотик під ліву стійку. 0:3. Вальядолід зумів огризнутись голом престижу у виконанні Вільї, але на табло горіла аж 90+3 хвилина. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Уески.

Таким чином, Уеска набрала 16 очок, залишившись на останній позиції, але наблизившись на відстань трьох залікових балів від сімнадцятої сходинки. Вальядолід, маючи в активі 20 пунктів, тримається шістнадцятим.

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