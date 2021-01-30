Уэска уверенно победила Вальядолид благодаря хет-трику Мира, остановив 7-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге
В рамках премьерного матча 21-го тура испанского первенства Вальядолид потерпел сокрушительное домашнее поражение от Уэски.
Программу 21-го тура Ла Лиги открывал домашний поединок Вальядолида против Уэски. Гости последнюю свою победу в чемпионате праздновали аж полтора месяца назад, после чего не выигрывали в семи турах подряд – как следствие, команда опустилась на последнюю позицию в таблице, хотя до выхода из зоны вылета не хватало всего шесть очков. Вальядолид же шёл шестнадцатым, не зная побед в трёх последних поединках. Словом, играть на ничью команды не собирались.
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Хозяева могли открыть счёт уже на 15-й минуте, когда Кике удался неплохой удар из пределов штрафной под перекладину, однако голкипер парировал. На 33-й минуте отличиться мог Плано, который выстрелил над перекладиной. Зря "королевский клуб" не реализовал эти моменты, ведь Уэска после этого просто переехала Вальядолид. Точнее, его переехал Рафель Мир.
Мир открыл счёт на 37-й минуте, точным ударом головой замкнув подачу с правого фланга – 0:1. Именно с этим счётом команды ушли на перерыв, а через четыре минуты после него Рафа вырвался один на один с Масипом и пробил в левый угол – 0:2! Ещё через семь минут Мир довёл дело до разгрома, с линии штрафной эффектно выстрелив в касание под левую штангу. 0:3. Вальядолид сумел огрызнуться голом престижа в исполнении Вильи, но на табло горела аж 90+3 минута. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Уэски.
Таким образом, Уэска набрала 16 очков, оставшись на последней позиции, но приблизившись на расстояние трех зачётных баллов от семнадцатой строчки. Вальядолид, имея в активе 20 пунктов, держится шестнадцатым.
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