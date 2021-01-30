Программу 21-го тура Ла Лиги открывал домашний поединок Вальядолида против Уэски. Гости последнюю свою победу в чемпионате праздновали аж полтора месяца назад, после чего не выигрывали в семи турах подряд – как следствие, команда опустилась на последнюю позицию в таблице, хотя до выхода из зоны вылета не хватало всего шесть очков. Вальядолид же шёл шестнадцатым, не зная побед в трёх последних поединках. Словом, играть на ничью команды не собирались.

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Хозяева могли открыть счёт уже на 15-й минуте, когда Кике удался неплохой удар из пределов штрафной под перекладину, однако голкипер парировал. На 33-й минуте отличиться мог Плано, который выстрелил над перекладиной. Зря "королевский клуб" не реализовал эти моменты, ведь Уэска ​​после этого просто переехала Вальядолид. Точнее, его переехал Рафель Мир.

Мир открыл счёт на 37-й минуте, точным ударом головой замкнув подачу с правого фланга – 0:1. Именно с этим счётом команды ушли на перерыв, а через четыре минуты после него Рафа вырвался один на один с Масипом и пробил в левый угол – 0:2! Ещё через семь минут Мир довёл дело до разгрома, с линии штрафной эффектно выстрелив в касание под левую штангу. 0:3. Вальядолид сумел огрызнуться голом престижа в исполнении Вильи, но на табло горела аж 90+3 минута. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Уэски.

Таким образом, Уэска ​​набрала 16 очков, оставшись на последней позиции, но приблизившись на расстояние трех зачётных баллов от семнадцатой строчки. Вальядолид, имея в активе 20 пунктов, держится шестнадцатым.

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