Левченко закликав Луніна покинути Реал заради ігрової практики
Колишній гравець збірної України Євген Левченко дав пораду голкіперу Реала Андрію Луніну.
"Якщо Лунін справді хоче грати та прогресувати, то, звичайно ж, йому потрібно якомога швидше переходити в інший клуб, де у нього буде постійна ігрова практика", – написав Євген Левченко у своєму Twitter.
Зауважимо, напередодні іспанські ЗМІ інформували про інтерес до голкіпера збірної України від Бетіса. Щоправда, як повідомляв "Футбол 24", мадридці наразі не мають наміру прощатися з Андрієм.
Нагадаємо, Лунін дебютував за Реал в 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно, але "вершкові" примудрились вилетіти з турніру, поступившись третьоліговій команді (1:2).
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