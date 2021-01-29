"Якщо Лунін справді хоче грати та прогресувати, то, звичайно ж, йому потрібно якомога швидше переходити в інший клуб, де у нього буде постійна ігрова практика", – написав Євген Левченко у своєму Twitter.

Лунін зацікавив Бетіс

Зауважимо, напередодні іспанські ЗМІ інформували про інтерес до голкіпера збірної України від Бетіса. Щоправда, як повідомляв "Футбол 24", мадридці наразі не мають наміру прощатися з Андрієм.

Нагадаємо, Лунін дебютував за Реал в 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно, але "вершкові" примудрились вилетіти з турніру, поступившись третьоліговій команді (1:2).

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