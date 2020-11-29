Чемпіонат Італії 2020/21, 9-й тур

Лаціо – Удінезе – 1:3

Голи: Іммобіле, 74 (пен) – Арслан, 18, Пуссетто, 45+3, Форестьєрі, 71

Мілан – Фіорентина – початок о 16:00

Болонья – Кротоне – початок о 16:00

Кальярі – Спеція – початок о 19:00

Недільну ігрову програму розпочинав поєдинок Лаціо – Удінезе. Гості розпочали набагато активніше і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок. Перейра біля штрафного майданчика скинув під удар Арслану, який метрів з 25-и низом пробив у правий кут – 0:1. Під завісу тайму "орли" пропустили ще один. Де Пауль під час контратаки віддав розрізну на Пуссетто, який вийшов віч-на-віч із голкіпером та миттєво пробив повз нього.

Наполі проти Роми вийде в унікальній формі на честь Марадони

У другому таймі римляни відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але в атаці нічого не виходило. На 62-й непоганий момент створив Іммобіле, однак його удар дивом витягнув голкіпер, а із добиванням впорались захисники. Під час розіграшу у штрафному суперника на 71-й, Форестьєрі з вбивчої відстані прошив голкіпера, збільшивши перевагу Удінезе до розгромної. За дві хвилини воротарь гостей збив нападника у підкаті, і арбітр призначив одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Чіро Іммобіле – 1:3. Проте, це виявилось усе, на що були спроможні "орли". Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Удінезе – 1:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ