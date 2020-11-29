"Партенопейці" одягнуть особливу форму на матч 9 туру Серії А проти Роми, повідомляє сайт клубу.

Анчелотті не стримав сліз під час прощання з Марадоною – емоційне відео

Звичні блакитні кольори Наполі поділять білі вертикальні смуги. Таким чином буде підкреслений зв'язок Марадони з Неаполем і його велика любов до батьківщини – Аргентини. Наполі готував форму до ювілею легенди (60 років), але привід виявився значно сумнішим.

Унікальне екіпірування можна буде побачити сьогодні о 21:45, коли команда Гаттузо прийматиме Рому.

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