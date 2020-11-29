Чемпионат Италии 2020/21, 9-й тур

Лацио – Удинезе – 1:3

Голы: Иммобиле, 74 (пен) – Арслан, 18, Пуссетто, 45+3, Форестьери, 71

Милан – Фиорентина – начало в 16:00

Болонья – Кротоне – начало в 16:00

Кальяри – Специя – начало в 19:00

Воскресную игровую программу открывал поединок Лацио – Удинезе. Гости начали гораздо активнее и уже на 18-й минуте открыли счет. Перейра у штрафной скинул под удар Арслану, который метров с 25-и низом пробил в правый угол – 0:1. Под занавес тайма орлы пропустили еще один. Де Пауль во время контратаки отдал разрезную на Пуссетто, который вышел один на один с голкипером и мгновенно пробил мимо него.

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Во втором тайме римляне отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но в атаке ничего не получалось. На 62-й неплохой момент создал Иммобиле, однако его удар чудом вытащил голкипер, а с добиванием справились защитники. Во время розыгрыша в штрафной соперника на 71-й, Форестьери с убийственного расстояния прошил голкипера, увеличив преимущество Удинезе до разгромного. За две минуты вратарь гостей сбил нападающего в подкате, и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Его без особых проблем реализовал Иммобиле – 1:3. Однако, это оказалось все, на что были способны "орлы". В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Удинезе – 1:3.

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