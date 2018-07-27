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Удінезе викупив у Ювентуса Мандрагору за 20 млн євро

11:36 155 Читать на русском
Удінезе викупив у Ювентуса Мандрагору за 20 млн євро
Роландо Мандрагора / фото: ФК Ювентус

Гравець Ювентуса Роландо Мандрагора продовжить кар'єру в Удінезе.

Півзахисник туринців Роландо Мандрагора перейшов в Удінезе, повідомляє офіційний сайт туринського клубу. Контракт 21-річного хавбека з новим клубом розрахований на п'ять років.

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"Стара синьйора" офіційно оголосила, що сума трансферу склала 20 мільйонів євро, які будуть виплачені протягом чотирьох сезонів. Крім того, в угоді передбачені бонуси. Якщо Удінезе до сезону 2019/20 продасть гравця в інший клуб, то Ювентус гарантовано отримає 200 тисяч євро. Плюс 50% від суми трансферу, якщо гравця продадуть дорожче, ніж за 20 мільйонів євро.

Також контракт містить опцію зворотнього викупу гравця Ювентусом після сезону 2019/20 за 26 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус після трансферу Кріштіану Роналду намагається переманити ще одного гравця Реала.

Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Роландо Мандрагора Роландо Мандрагора Удінезе Удінезе Ювентус Ювентус
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