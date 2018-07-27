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Удинезе выкупил у Ювентуса Мандрагору за 20 млн евро

11:36 40 Читати українською
Удинезе выкупил у Ювентуса Мандрагору за 20 млн евро
Роландо Мандрагора / фото: ФК Ювентус

Игрок Ювентуса Роландо Мандрагора продолжит карьеру в Удинезе.

Полузащитник туринцев Роландо Мандрагора перешел в Удинезе, сообщает официальный сайт туринского клуба. Контракт 21-летнего хавбека с новым клубом рассчитан на пять лет.

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"Старая синьора" официально объявила, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро, которые будут выплачены в течение четырех сезонов. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы. Если Удинезе до сезона 2019/20 продаст игрока в другой клуб, то Ювентус гарантированно получит 200 тысяч евро. Плюс 50% от суммы трансфера, если игрока продадут дороже, чем за 20 миллионов евро.

Также договор содержит опцию обратного выкупа игрока Ювентусом после сезона 2019/20 за 26 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус после трансфера Криштиану Роналду пытается переманить еще одного игрока Реала.

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Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Ювентус Ювентус Италия Роландо Мандрагора Роландо Мандрагора Удинезе Удинезе
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