Удінезе розписав нічию з Сассуоло, забивши найшвидший гол за два роки в Серії А
В рамках програми дня в 22-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 22-й тур
Удінезе – Сассуоло – 2:2
Голи: Удогі, 1, Бійол, 28 – Енріке, 6, Перес, 45+2 (автогол)
Болонья – Монца – початок о 16:00
Ювентус – Фіорентина – початок о 19:00
Наполі – Кремонезе – початок о 21:45
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Удінезе – Сассуоло. Господарі відкрили рахунок вже на 25-й секунді зусиллями Удодже, якому вдалося забити найшвидший гол фріульців у Серії А за останні два роки. Щоправда, всього через 6 хвилин "нероверді" відновили рівновагу. До перерви команди провели ще по голу – а більшого фани й не побачили. Нічия!
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