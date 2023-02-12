В рамках програми дня в 22-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 22-й тур

Удінезе – Сассуоло – 2:2

Голи: Удогі, 1, Бійол, 28 – Енріке, 6, Перес, 45+2 (автогол)

Болонья – Монца – початок о 16:00

Ювентус – Фіорентина – початок о 19:00

Наполі – Кремонезе – початок о 21:45

Аталанта впевнено обіграла Лаціо і повернулася на третє місце Серії А

Удінезе – Сассуоло. Господарі відкрили рахунок вже на 25-й секунді зусиллями Удодже, якому вдалося забити найшвидший гол фріульців у Серії А за останні два роки. Щоправда, всього через 6 хвилин "нероверді" відновили рівновагу. До перерви команди провели ще по голу – а більшого фани й не побачили. Нічия!

Золоті 90-ті: Динамо розриває ЛЧ, голі та п'яні зірки збірної Англії, бомбардир зі шрамом і ще 27 фото "старої школи"