Зустріч, можливо, двох найяскравіших команд Італії та ще й прямих конкурентів у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Обидва тренери роблять ставку на швидкий атакувальний футбол, але використовують для цього різні методи. Словом, нудно сьогодні не могло бути.

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З перших хвилин Аталанта дала зрозуміти, що очікує на гостинний прийом. Лаціо на правах господаря трішки більше тримав м'яч, але розпоряджався ним не так ефективно. Звісно, моменти були. І Феліпе Андерсон намагався упіймати Хуана Муссо на помилці, і Чіро Іммобіле наполегливо шукав свої моменти. Іноді капітан робив зайве – як от у моменті, коли забрав м'яч у Мілінковіча Савіча. Пробив неточно, а у серба позиція була вигіднішою.

У бергамасків виділявся Лукман. Один із найкращих бомбардирів Серії А старався збільшити кількість своїх голів. Персональний максимум в першому таймі – удар в поперечину. Хоча у забитому м'ячі нігерієць участь узяв. Його невдала спроба пройти захисника створила момент для Дзаппакости. Захисник з лінії штрафного бездоганно закрутив у дальню дев'ятку. Розкішний гол.

Лаціо небезпечно огризнувся наприкінці першого тайму і на початку другого. З підступним ударом Дзакканьї не без проблем впорався Муссо, а в епізоді з виходом Іммобіле аргентинець зіграв просто феноменально. Буквально за кілька хвилин щось схоже зробив Проведель, який не дав забити Хьойлунду. Данець змарнував вбивчий момент, який йому створив Лукман. Адемола натяк зрозумів і наступного разу викотив Расмусу на порожні ворота. Тут вже у "орлів" не було шансів врятуватися.

Відтак, вертикальний футбол дав результат. Лаціо намагався йому щось протиставити, але суперник був занадто сильним. Аталанта взяла реванш за поразку в першому колі (0:2). Тоді жодних шансів не було саме в "Богині". "Синьо-чорні" тоді не завдали жодного удару в площину воріт. Сьогодні їх понад десяток. За показником xG бергамаски цілком награли на розгром, але забити третій не вдалося.

Завдяки цій перемозі Аталанта повернула собі третє місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 41 очко. Стільки ж у Мілана та Роми. Лаціо відстає на два залікових пункти, але не перемагає вже три матчі поспіль.

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