Андрій Гусін і Ко / Фото з відкритих джерел

1. Колумбієць Карлос Вальдеррама (Монпельє) та юний Зінедін Зідан (Канн) рішуче вриваються у 90-ті (сезон 1990/91).

2. Кевін Прессман, легендарний кіпер Шеффілд Венсдей, а також його партнери Ерік Кантона і Найджел Пірсон емоційно стежать за матчем з лави запасних.

3. Люди іншої епохи. Король футболу Пеле та голкіпер збірної Уругваю 60-70-х Ладіслао Мазуркевіч зустрілися у 1995-му, щоб пригадати славетні деньки.

4. Денніс Бергкамп епохи Аякса: 237 матчів, 122 голи в усіх турнірах.

5. У 1990-му збірна Камеруну вдруге в історії зіграла на Кубку світу. Тим часом на вулицях Яунде – справжній футбольний бум!

6. Марко ван Бастен і Паоло Мальдіні з фанатом. Далеке турне Мілана екзотичними краями.

7. А ось і Тьєррі Анрі зібрався в дорогу. Юний нападник Монако явно не в захваті.

8. Капітан бразильців Дунга не встигає за Бергкампом, який таки заб'є свій гол. Та все ж у видовищному чвертьфіналі ЧС-1994 Бразилія перестріляла Нідерланди – 3:2.

9. Ерік Кантона і Раян Гіггз – серце та крила атаки Манчестер Юнайтед 90-х.

10. Роберто Баджо, Нікола Вентола, Андреа Пірло – топова лава запасних міланського Інтера.

11. Уславлений форвард збірної Ірландії Джон Олдрідж – на іспанських хлібах. У 1989-91 роках він стабільно забивав за Реал Сосьєдад.

12. Алан Ширер і його наочна пристрасть до італійської кухні.

13. Теплолюбний колумбієць Фаустіно Аспрілья переїхав у суворий Ньюкасл (сезон 1995/96).

14. Роналдо, він же – "Зубастик", оглядає своє коліно після складної операції.

15. Фірмова вечірка збірної Англії. Запалює, звісно ж, Пол Гаскойн. Позаду, під добрячою "мухою", Тедді Шерінгем (1996 рік).

16. Гарі Невілл і Девід Бекхем, табір МЮ, 1997 рік.

17. Бомбардир Джордж Веа у складі збірної Ліберії – 75 матчів, 18 голів. Зараз – президент своєї країни.

18. Дієго Армандо Марадона завше був на короткій нозі з творчою тусовкою. Поруч – Ноель та Лаям Галлахери із рок-гурту Oasis.

19. Впізнали? Юний Андрес Іньєста – вихованець футбольної школи Альбасете.

20. Бос Мілана Сільвіо Берлусконі із балканськими зірками "россонері" – Звоніміром Бобаном та Деяном Станковічем.

21. Сезон 1997/98 став прологом до ще більшого успіху Динамо в Лізі чемпіонів. На передньому плані – Андрій Гусін. Обабіч Сергію Реброву важко уникнути нав'язливого суперфана Парамона. Позаду – Юрій Калітвінцев, Олександр Головко, Віталій Косовський. Яка команда!

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22. Джанлука Віаллі щойно перейшов у Ювентус із Сампдорії. Це 1992 рік. За чотири сезони у Турині – 145 матчів, 53 голи.

23. Один із найкращих опорників Європи того часу – Едгар Давідс. У 90-х встиг пограти за три суперклуби – Аякс, Мілан та Ювентус.

24. Молодий польський голкіпер Єжи Дудек стояв стіною за Фейєнорд.

25. Рівалдо і Фігу в сезон сторіччя Барселони, незадовго до епічної зрадоньки португальця.

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26. Павел Недвед у складі празької Спарти. Це вже пізніше він стане легендою Лаціо та Юве, володарем "Золотого м'яча-2003".

27. Селфі француза Марселя Десайї задовго до того, як це стало мейнстрімом. Період ЧС-1998.

28. Браян Лаудруп святкує гол у ворота збірної Бразилії на ЧС-1998. Данія, однак, до півфіналу не потрапила – 2:3.

29. Один із найхаризматичніших представників збірної Хорватії 90-х. Роберт Просінечкі!

30. Форма Фіорентини зразка сезону 1996/97 з прізвищами її лідерів. Не відвести очей!

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