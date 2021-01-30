Удінезе офіційно викупив Деулофеу
Нападник Жерар Деулофеу став повноцінним гравцем італійського Удінезе. Раніше права на нього належали англійському Уотфорду.
Фріульці активували опцію викупу іспанця, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Деулофеу за півроку виступів у Серії А переконав босів Удінезе в необхідності постійної угоди. "Б'янконері" підписали з ним контракт до літа 2024-го. Трансфер Деулофеу орієнтовно коштуватиме Удінезе 17 млн євро. Щоправда, обидва клуби належать родині Поццо, тому рух коштів між ними є фактично умовним.
У нинішньому сезоні Жерар Деулофеу провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист. Раніше він також захищав кольори Евертона, Мілана, Севільї та Барселони.
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