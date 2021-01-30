Удинезе официально выкупил Деулофеу
Нападающий Жерар Деулофеу стал полноценным игроком итальянского Удинезе. Ранее права на него принадлежали английскому Уотфорду.
Фриульцы активировали опцию выкупа испанца, сообщает официальный сайт клуба.
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Деулофеу за полгода выступлений в Серии А убедил боссов Удинезе в необходимости постоянного соглашения. "Бьянконери" подписали с ним контракт до лета 2024-го. Трансфер Деулофеу ориентировочно обойдется Удинезе в 17 млн евро. Правда, оба клуба принадлежат семье Поццо, поэтому движение средств между ними фактически будет условным.
В нынешнем сезоне Жерар Деулофеу провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Ранее он также защищал цвета Эвертона, Милана, Севильи и Барселоны.
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