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Деулофеу за полгода выступлений в Серии А убедил боссов Удинезе в необходимости постоянного соглашения. "Бьянконери" подписали с ним контракт до лета 2024-го. Трансфер Деулофеу ориентировочно обойдется Удинезе в 17 млн евро. Правда, оба клуба принадлежат семье Поццо, поэтому движение средств между ними фактически будет условным.

В нынешнем сезоне Жерар Деулофеу провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Ранее он также защищал цвета Эвертона, Милана, Севильи и Барселоны.

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