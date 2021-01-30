21-річний нападник перебрався до Серії А, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Беневенто орендував Гаїча на 6 місяців. За даними російських медіа, "відьми" заплатять 300 тисяч євро за оренду. Якщо аргентинець проведе 50 % матчів у кампанії 2020/21, то з'явиться можливість продовження угоди ще на сезон. Тоді Беневенто зможе викупити форварда влітку 2022-го за 12 млн євро.

Нинішній сезон став для Адольфо Гаїча дебютним в Росії. Він провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 1 м'яч та оформив 1 асист. Раніше уродженець провінції Кордоба виступав за рідний Сан Лоренсо та зіграв 1 поєдинок за збірну Аргентини.

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