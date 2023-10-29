В матче 10-го тура чемпионата Италии Удинезе на выезде разошелся миром с Монцой (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Удинезе приехал в гости к Монце. "Бьянконери" до сих пор не одержали ни одной победы в сезоне, поэтому надеялись изменить печальную статистику с командой из пригорода Милана.

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Виньято уже в начале встречи сумел выгрызть мяч у защитника и пробить по центру ворот из пределов штрафной – Сильвестри забрал. Хозяева продолжили нагнетать и в середине тайма все-таки пробили оборону соперника: Кольпани получил передачу во вратарскую, поймал на противоходе соперника и попал в правый угол.

В конце тайма Чуррию вывели один на один, но под давлением защитника он поспешил пробить в дальний угол – удар получился слабым и не составил труда для Сильвестри.

В середине второй сорокапятиминутки Удинезе сравнял. Заброс из-за боковой в штрафную, мяч закрутился во вратарской, отскочил на дальнюю штангу, где первым на добивании был Лукка. За 10 минут до завершения основного времени Чуррия наносил сумасшедший удар из-за пределов штрафной – Сильвестри в прыжке вытащил из-под перекладины. В конце концов, все так и завершилось боевой ничьей.

Монца набрала 13 очков и идет десятой, Удинезе с 7-ю пунктами семнадцатый.

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