День відкривали новачки Серії А. У минулому сезоні команди розписали дві нічиї, але цього разу Фрозіноне виглядав значно краще. Перший тайм перетворився на бенефіс Матіаса Суле, який належить Ювентусу. Молодий аргентинець оформив дубль і встиг "привезти" пенальті на свої ворота. Щоправда, ветеран Манкозу з позначки пробив у поперечку.

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На 49-й хвилині Брешіаніні довів справу до розгромних 3:0, що виглядало вироком для Кальярі. Втім, підопічні Клаудіо Раньєрі ледь не влаштували камбек за 6 хвилин! Орістаніо та Макумбу скоротили відставання до мінімального, а потім арбітр призначив ще один пенальті за фол Тураті проти Паволетті. Повтор змусив змінити рішення – кіпер Фрозіноне встиг торкнутись м'яча перед зіткненням.

Кінцівка зустрічі перетворилася на драму, яка перевершила Стамбул-2005. Два голи Фрозіноне скасували через офсайд, натомість дубль Паволетті був чистим – 4:3! Кальярі здобуває першу перемогу в сезоні і рятує Раньєрі, який був на межі звільнення. Острів'яни все ж залишаються в зоні вильоту.

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