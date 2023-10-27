Руслан Маліновський вчетверте поспіль вийшов у старті Дженоа. Щоправда, попередні матчі були не надто вдалими – нічия, 2 поразки і досі жодної результативної дії в сезоні. В гості приїхала інша кризова команда. Салернітана взагалі не мала перемог у 9 турах, "мешкаючи" на передостанній сходинці. Це була тренерська дуель іменитих форвардів Альберто Джилардіно та Філіппо Індзагі, які свого часу конкурували в Мілані.

Дженоа надпотужно розпочала поєдинок. Очоа здійснив фантастичний сейв після удару Дрегушина, ще двічі Салернітану рятував каркас. Далі настали 20 хвилин грубощів і перекочування м'яча в центрі поля.

Маліновський у такому футболі відверто "розчинився", але саме українець "запалив" гольову атаку. Руслан з центра поля віддав розрізну передачу Гудмундссону, який майстерно завершив епізод – прибрав оборонця та пробив точно у нижній кут. Ісландець підтвердив звання одного з відкриттів останніх тижнів, а Маліновський нарешті "розмочив" свою статистику результативних дій.

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Дженоа відійшла на свою половину ще наприкінці першого тайму, в другому нічого не змінилось. Неприємною новиною стала втрата двох лідерів через травми – Ретегі і Бані. Маліновський також пішов з поля на 59-й хвилині. Попри асист, хавбек збірної України був одним з найгірших в команді (всього 6,8 від Sofascore).

Салернітана змарнувала два супершанси під завісу зустрічі – Маццоккі струснув поперечку, а Діа схибив з кількох метрів. "Морські коники" продовжують животіти в зоні вильоту, натомість Дженоа від неї відірвалась на 5 очок.

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