Удінезе був покараний проведенням одного домашнього матчу без уболівальників.

Удінезе проведе свій наступний домашній матч без глядачів. Це покарання стало відлунням расистського скандалу, який стався під час матчу 21 туру Серії А між "зебрами" і Міланом (2:3). Цю зустріч двічі було призупинено через бажання воротаря Мілана покинути поле і піти в роздягальню. Він почув імітацію мавпячих криків одного з уболівальників Удінезе на свою адресу.

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У вівторок, 23 січня, спортивний трибунал Федерації футболу Італії (FIGC) зобов'язав фріульський клуб провести наступний домашній матч Серії А без глядачів. Таким чином, матч із Монцою 3 лютого відбудеться за порожніх трибун, інформує Football Italia.

Раніше повідомлялося, що поліція змогла ідентифікувати винуватця скандалу. Удінезе заборонив йому відвідувати свій стадіон до кінця життя.

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