Удинезе был наказан проведением одного домашнего матча без болельщиков.

Удинезе проведет свой следующий домашний матч без зрителей. Это наказание стало отголоском расистского скандала, который произошёл во время матча 21 тура Серии А между "зебрами" и Миланом (2:3). Эта встреча дважды была приостановлена из-за желания вратаря Милана покинуть поле и уйти в раздевалку. Он услышал имитацию обезьяньих криков одного из болельщиков Удинезе в свой адрес.

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Во вторник, 23 января, спортивный трибунал Федерации футбола Италии (FIGC) обязал фриульский клуб провести следующий домашний матч Серии А без зрителей. Таким образом, матч с Монцей 3 февраля пройдет при пустых трибунах, информирует Football Italia.

Ранее сообщалось, что полиция смогла идентифицировать виновника скандала. Удинезе запретил ему посещать свой стадион до конца жизни.

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