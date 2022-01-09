Аталанта впевнено розпочала поєдинок 21-го туру Серії А проти Удінезе. Вже на старті відкрив рахунок Пашаліч, а на 22-й подвоїв перевагу "Богині" Мурієль, ефектно протягнувши м'яч через половину поля суперника. Асист в активі Маліновського.

До перерви забив і Руслан. Український півзахисник опинився без опіки у штрафному, до нього відскочила сфера і він в один дотик з лівої розстріляв напівпорожні ворота. Аталанта пішла на перерву за переваги у три м'ячі у першому поєдинку року.

Malinovskyi’s FIRST goal of 2022 ️



Uncharacteristically a finish from INSIDE the box



Luckily Ruslan can score from anywhere!



Great start to the New Year pic.twitter.com/eLPfScMKfm — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 9, 2022

До нині в активі хавбека збірної України було 17 зустрічей в італійській першості, чотири голи та одна результативна передача.

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