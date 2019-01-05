"Бог дав футболістам ноги, щоб я по них бив". Круті та брутальні правила життя Вінні Джонса

"Футбол 24" представляє головні цитати одного з найвідоміших тафгаїв в історії англійського чемпіонату. Сьогодні йому виповнилось 54 роки.

"Схопи його за яйця і стисни, як слід". Топ-13 найкрутіших вчинків "психа" Вінні Джонса

Протягом усієї своєї кар'єри я зустрічав велику кількість людей, які ставилися до мене скептично – мовляв, якщо цей Джонс грає у футбол, то і будь-який ідіот зможе. Тільки я знаю одне: у всіх цих людей немає мого серця, моєї пристрасті і моєї рішучості, які й привели мене до успіху.

Пишаюся тим, що я британець, завжди підтримував монархію і дуже консервативний.

Перша людина, яку я вдарив, – це акушерка, яка приймала пологи у моєї матері.

Моя мати називала мій характер диявольським. Кажуть, що з віком заспокоюся, але я не впевнений у цьому. Цього ніколи не трапиться. Востаннє, два роки тому, на мою голову наклали 68 швів.

Що менше я п’ю, то меншим стає мій гнів.

Мої батьки розлучилися, коли я був юнаком, а алкоголь став таким собі спусковим гачком.

У дворі ми завжди грали на ящик віскі. Яка ще мотивація може бути у 9-річних пацанів?

Пробивати штрафні я вчився в підворіттях південного Лондона. Там взагалі належало бити дуже влучно і технічно, інакше ти сам отримував тягла.

Давно зрозумів, що можна прославитися, не роблячи нічого хорошого.

За 15 років у футболі я не почув жодної похвали.

Колись давно я продав свою душу дияволу. На жаль, він виявився менеджером "Лідса".

На передматчевій установці тренер ніколи не обговорював зі мною тактику або ігрові схеми. Він просто називав мені прізвище гравця суперника.

Футбольна асоціація має бути мені вдячною: я переніс насильство з трибун на футбольне поле.

Бог дав футболістам ноги, щоб я по них бив.

Під час гри сплутати м'яч і чиюсь ногу дуже легко... Особливо, якщо персона власника цієї ноги сильно дратує.

Проти своїх колишніх клубів завжди граєш дико заведений.

Я жодним чином не пропагую насильство, просто деякі люди не залишають мені вибору.

Якби Кріштіану грав у наш час, то падав би і корчився від болю ще тоді, коли я перебував би у 10 ярдах від нього.

Легіонери, які грають в АПЛ, верещать, наче пузаті свині.

Коли в мого товариша Джона Фашану жбурляли банани, я піднімав їх і кидав назад. Я хотів продемонструвати їм: щоб дістатися до нього, спочатку доведеться пройти через мене.

Як то кажуть, якщо людина вдарила тебе по лівій щоці, зламай їй праву. Ні, так не кажуть?

Одного разу суддя показав мені червону картку. Тоді я скинув труси і показав йому х*й. Ну і хто з нас крутіший?

Одного разу я схопив Гаскойна за яйця. Але, хлопці, пригадайте той день. Це ж була Пасха!

Багато чого мене навчив Джон Корнелл, який за власним бажанням взявся тренувати дитячу команду нашого передмістя Бедмонда. Того трюку, коли я схопив за яйця Газзу, мене навчив саме він: "Запам'ятай, хлопче, якщо суперник буде триматися занадто близько до тебе, непомітно схопи його за яйця і стисни, як слід. Наступного разу він триматиметься від тебе подалі".

Я п'ю з хлопцями в пабі, але можу також спілкуватися з принцом Ендрю. Мені комфортно на обох рівнях.

Елтон Джон – класний чувак, скажу я вам, хоч і педик. Суперзірка, мільйонер, а не соромився ходити разом зі мною в мій улюблений бар Уотфорда! Мої френди просто отетеріли, коли ми з Елтоном увійшли і я відрекомендував його публіці: "Це мій новий приятель, хлопці".

Перемагати не так вже й важливо – доти, поки ти перемагаєш.

Я не граю у футбол на приставці, це занадто дорого. Джойстика вистачає тільки на тайм, телевізора – на півтора.

Я хочу, щоб справжні мужики нарешті відірвали свій зад від дивана і повернулися на поле. Пора розбавити цю нудотну гру справжнім чоловічим вихлопом, поки футбол остаточно не втратив свою гідність.

Я завжди був великим захисником жінок. Якщо бачу хлопця, який збирається вдарити дівчину, то хочу відірвати йому голову.

Спочатку росіяни холодні і закриті, як мумії.

Моя кар'єра у кіно розпочалася непросто: в ніч перед початком зйомок "Карти, гроші, два стволи" я повинен був вчити свою роль, але замість цього побився із сусідом. Тому на зйомки я приїхав прямо з в'язниці.

Щоб потрапити у Голлівуд, треба бути трохи геєм або євреєм, і я економлю, щоб бути євреєм.

Мої ролі іронічні, але публіка цього не помічає. Глядачі хочуть, щоб Вінні просто натовк комусь пику.

Я не втомлюються грати поганих хлопців. Джон Вейн був ковбоєм, я ж задирака, який всіх лупцює. Я зіграв у понад 70 фільмах. Був вбивцею, збирачем боргів, бандитом… Схоже, тільки-но моє волосся відростає – я отримую нову роль.

Фільм, як футбол – ти працюєш у команді.

Якщо поставити мене перед вибором: сходити на прем'єру фільму або піти на риболовлю, я, мабуть, віддам перевагу кільком форелям. Мені пощастило: мене ніколи не цікавила вся ця світська дурня.

Мені подобається Аляска, адже там ловля лосося – це просто фантастика. Я зазвичай зупиняюся в дерев'яній хатині, де на відстані милі немає нікого. Я щасливий бути один на один із природою.

Я люблю читати. Особливо біографії великих людей. Зараз я якраз перечитую свою біографію – о, це чудова книжка!

Я купую капелюхи, як жінки купують взуття. У мене їх вже далеко за 150 штук.

Жахливо чути, що у тебе рак. Я стикався з найбільшими і найжахливішими хлопцями на футбольному полі, брав участь у бійках. Але це – мій найжорстокіший і найстрашніший суперник.

Коли лікар сказав, що у мене рак шкіри, я насамперед запитав, скільки мені ще залишилося.

Я хотів покінчити життя самогубством. Я навіть планував зробити це. Не хотів, щоб дружина знайшла мене, тому я відправив її по магазинах. Я сказав їй, що йду в ліс постріляти голубів. Але за мною пішов собака. Він врятував мене. Я подумав, що це п****ц як неправильно, і я краще повернуся назад.

Таня додає мені сил. Вона впевнена: її врятували для того, щоб вона могла врятувати мене (дружині Джонса пересадили серце – "Футбол 24").

Коли мова заходить про рак, жінки сильніші.

Пам'ятаю, в Лідсі я допомагав одному з дитячих будинків і часто бував там. То дітвора до мене настільки прив'язалася, що нерідко тікала з дитбудинку і з'являлася на порозі мого дому. Доводилося їх годувати і відвозити назад.

Я кажу дітям: якщо заблукали, завжди шукайте можливість повернутися на правильний шлях. Мені ж вдалося це зробити.

Новий крутий "Бентлі" з примітивними стандартними номерами – це неправильно. Навіщо зупинятися на половині шляху? Хорошій машині потрібен хороший номер – такий, який підкреслює індивідуальність і стає частиною тебе. У мене ось 100 VJ, і син каже, що це означає "100-відсотковий Вінні Джонс". А у моєї дружини – 99 VJ.

Я всього лише бідний самаритянин, який одягнув маску на потіху публіки... Зрозуміло, бл**ь?!

Бонуси. Топ-5 крутих ролей Вінні Джонса у кіно

1. "Карти, гроші, два стволи"

Рік: 1998

Режисер: Гай Річі

Роль: Великий Кріс

2. "Викрасти за 60 секунд"

Рік: 2000

Режисер: Домінік Сена

Роль: Сфінкс

"Це неправда, що у фільмі "Викрасти за 60 секунд" я не кажу ні слова. В одному з епізодів я виступаю з воістину шекспірівським діалогом. Тобто монологом" (Вінні Джонс)

3. "Костолом"

Рік: 2001

Режисер: Баррі Сколнік

Роль: Денні Міхен

4. "Пекельна поїздка"

Рік: 2008

Режисер: Ларрі Бішоп

Роль: Біллі Вінгс

5. "Козирні тузи 2: Бал смерті"

Рік: 2010

Режисер: П.Дж. Пеше

Роль: Фінбер МакТіг

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"У "Рейнджерс" я грав із переломами, а тут лише невелике розсічення". Футболіст, який бився до останньої краплі крові