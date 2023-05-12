Удар в спину от Пепе, сумасшедший Гравесен и другие тафгаи на футбольных полях
18:40 - Читати українською
Наглый фол Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии всколыхнул футбольный мир. Но разве это нарушение по сравнению с Фелипе Мело или Винни Джонсом?
С появлением системы VAR становится все труднее совершить незаметный акт насилия над оппонентом. Но есть и такие персонажи, которые не стесняются использовать грязные приемы открыто, на глазах арбитра и публики на трибунах.
Сейчас эти ребята не пользуются спросом как в футболе, так и в хоккее – откуда и мигрировало понятие "тафгай" на изумрудные поля. "Футбол 24" вспомнил самых известных футбольных тафгаев последних лет.
"Бог дал футболистам ноги, чтобы я по ним бил". Крутые и брутальные правила жизни Винни Джонса
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