Наглый фол Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии всколыхнул футбольный мир. Но разве это нарушение по сравнению с Фелипе Мело или Винни Джонсом?

С появлением системы VAR становится все труднее совершить незаметный акт насилия над оппонентом. Но есть и такие персонажи, которые не стесняются использовать грязные приемы открыто, на глазах арбитра и публики на трибунах.

Сейчас эти ребята не пользуются спросом как в футболе, так и в хоккее – откуда и мигрировало понятие "тафгай" на изумрудные поля. "Футбол 24" вспомнил самых известных футбольных тафгаев последних лет.

"Бог дал футболистам ноги, чтобы я по ним бил". Крутые и брутальные правила жизни Винни Джонса