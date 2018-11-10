toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Удачі, чемпіоне", – Зінченко похизувався спільним фото з Усиком напередодні бою з Белью

12:56 315 Читать на русском
"Удачі, чемпіоне", – Зінченко похизувався спільним фото з Усиком напередодні бою з Белью
Зінченко побажав удачі Усику напередодні бою з Белью / О. Осипов

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підтримав відомого українського боксера Олександра Усика перед боєм проти Тоні Белью.

Футболіст опублікував у своєму Instagram спільне фото із абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі Олександром Усиком та побажав йому удачі. Гравець Манчестер Сіті подарував боксерові іменну футболку клубу із автографами футболістів.

Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду про трансфер гравця, який стане заміною Фернандінью

До слова, вчора повідомлялось, що Усик вийшов на зважування перед боєм із шаликом Манчестер Сіті. Пізніше менеджер боксера пояснив, що Олександр підтримує Зінченка і тому вирішив надягнути екіпірування вболівальника "містян".

Зазначимо, боксерський бій між Олександром Усиком і Тоні Белью відбудеться завтра вночі у Манчестері.

Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Олександр Усик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Львів
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук