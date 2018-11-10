"Удачі, чемпіоне", – Зінченко похизувався спільним фото з Усиком напередодні бою з Белью

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підтримав відомого українського боксера Олександра Усика перед боєм проти Тоні Белью.

Футболіст опублікував у своєму Instagram спільне фото із абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі Олександром Усиком та побажав йому удачі. Гравець Манчестер Сіті подарував боксерові іменну футболку клубу із автографами футболістів.

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До слова, вчора повідомлялось, що Усик вийшов на зважування перед боєм із шаликом Манчестер Сіті. Пізніше менеджер боксера пояснив, що Олександр підтримує Зінченка і тому вирішив надягнути екіпірування вболівальника "містян".

Зазначимо, боксерський бій між Олександром Усиком і Тоні Белью відбудеться завтра вночі у Манчестері.

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