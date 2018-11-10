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"Удачи, чемпион", – Зинченко похвастался общим фото с Усиком накануне боя с Белью

12:56 56 Читати українською
"Удачи, чемпион", – Зинченко похвастался общим фото с Усиком накануне боя с Белью
Зинченко пожелал удачи Усику накануне боя с Белью / А. Осипов

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поддержал известного украинского боксера Александра Усика перед боем против Тони Белью.

Футболист опубликовал в своем Instagram совместное фото с абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком и пожелал ему удачи. Игрок Манчестер Сити подарил боксеру именную футболку клуба с автографами футболистов.

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К слову, вчера сообщалось, что Усик вышел на взвешивание перед боем с шарфиком Манчестер Сити. Позже менеджер боксера пояснил, что Александр поддерживает Зинченко и поэтому решил надеть экипировку болельщика "горожан".

Отметим, боксерский бой между Александром Усиком и Тони Белью состоится завтра ночью в Манчестере.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Александр Усик
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