"Удачи, чемпион", – Зинченко похвастался общим фото с Усиком накануне боя с Белью

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поддержал известного украинского боксера Александра Усика перед боем против Тони Белью.
Футболист опубликовал в своем Instagram совместное фото с абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком и пожелал ему удачи. Игрок Манчестер Сити подарил боксеру именную футболку клуба с автографами футболистов.
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К слову, вчера сообщалось, что Усик вышел на взвешивание перед боем с шарфиком Манчестер Сити. Позже менеджер боксера пояснил, что Александр поддерживает Зинченко и поэтому решил надеть экипировку болельщика "горожан".
Отметим, боксерский бой между Александром Усиком и Тони Белью состоится завтра ночью в Манчестере.
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