Усик вийшов на зважування з "розою" Манчестер Сіті

Відомий український боксер Олександр Усик вийшов на зважування перед боєм проти Тоні Белью в шалику кривдника Шахтаря Манчестер Сіті.

У Манчестері відбулось зважування перед боєм між Олександром Усиком та Тоні Белью. Українець вийшов на церемонію з "розою" Манчестер Сіті.

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Боксер не приховує своєї любові до київського Динамо, а "містяни" за 2 матчі на груповому етапі забили у ворота "гірників" 9 м'ячів, на які донецька команда не відповіла нічим і опустилась на 4 сходинку в турнірній таблиці групи F.

Бій Усика проти Белью відбудеться 10 листопада приблизно о 22:30 за київським часом.

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