Как информируют Bild и Kicker, решение уже принято, и результат финального матча Кубка никак на него не повлияет. Франкфуртский клуб не спешит подтверждать эту информацию.

Кубок Германии: Айнтрахт выбил Штутгарт и вышел в финал

В прошлом сезоне Гласнер добыл для Айнтрахта победу в Лиге Европы и теперь имеет возможность выиграть ещё один трофей. 3 июня его команда сыграет в Берлине с РБ Лейпциг в финале Кубка Германии.

Контракт тренера с Айнтрахтом рассчитан до лета 2024 года.

После 31 тура Бундеслиги команда занимает 9 место в турнирной таблице.

В этом сезоне Айнтрахт участвовал в Лиге чемпионов и даже вышел в плей-офф турнира. В 1/8 финала команда Гласнера уступила Наполи и покинула турнир.

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