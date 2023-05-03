У півфіналі Кубка Німеччини Айнтрахт здолав Штутгарт із рахунком 3:2 і вийшов у фінал турніру.

Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

Штутгарт – Айнтрахт (Франкфурт) – 2:3

Голи: Томаш, 19, Мійо, 83 – Ндіка, 51, Камада, 55, Коло Муані, 77 (з пенальті)

Вилучений: Соса, 85

Штутгарту не вдалося створити сенсацію – Айнтрахт здобув вольову перемогу і здобув путівку у фінал Кубка Німеччини. Господарі виграли перший тайму завдяки голу португальського нападника Тьягу Томаша, але травма центрального захисника Штутгарта Мавропаноса все-таки зробила свою справу.

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Після перерви команда Улі Хенесса пропустила три м'ячі. Героєм цього періоду зустрічі став Коло Муані: він записав у свій актив гольовий пас на Ндіка, а також заробив пенальті, який сам і реалізував. Ще один м'яч за франкфуртців забив Камада.

Гол 20-річного Мійо, який вийшов на заміну, повернув господарів у гру, але ненадовго, адже через кілька хвилин після цієї події лівий латераль господарів Соса заробив другу жовту картку.

У фіналі Кубка Німеччини Айнтрахт зіграє з РБ Лейпциг.