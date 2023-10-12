Коста-Рика у матчі з Іспанією на ЧС-2022 / FIFA

Вже четвертий місяць збірна Коста-Рики не має постійного головного тренера. Після відходу Луїса Фернандо Суареса, який очолював команду останні два роки, виконувачем обов'язків наставника є Клаудіо Вівас – головний селекціонер Федерації футболу країни.

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Агентство, яке співпрацює з Федерацією футболу Коста-Рики, опублікувало оголошення про пошук тренера на іспанському порталі Futbol Jobs. Передбачена зарплатня в сумі 50 тисяч доларів на місяць, а також зазначено, що федерація забезпечить тренера технічним персоналом.

Станом на ранок 12 жовтня подано вже 22 заявки. Рекрутери відберуть найкращих кандидатів, яких подадуть на розгляд Федерації.

У вакансії не вказано, що йдеться саме про збірну Коста-Рики. Місцем роботи зазначена "збірна з Центральної Америки", проте AS стверджує, що нею є саме костариканська команда.

Нагадаємо, збірна Коста-Рики на ЧС-2022 посіла останнє місце групи E – поразки від Іспанії (0:7) і Німеччини (2:4) та перемога над Японією (1:0).

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