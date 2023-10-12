Коста-Рика в матче с Испанией на ЧМ-2022 / FIFA

Уже четвертый месяц у сборной Коста-Рики нет постоянного главного тренера. После ухода Луиса Фернандо Суареса, возглавлявшего команду последние два года, исполняющим обязанности наставника является Клаудио Вивас – главный селекционер Федерации футбола страны.

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Агентство, сотрудничающее с Федерацией футбола Коста-Рики, опубликовало объявление о поиске тренера на испанском портале Futbol Jobs. Предусмотрена зарплата в сумме 50 тысяч долларов в месяц, а также отмечено, что федерация обеспечит тренера техническим персоналом.

По состоянию на утро 12 октября уже подано 22 заявки. Рекрутеры отберут лучших кандидатов, которые будут представлены на рассмотрение Федерации.

В вакансии не указано, что речь идет именно о сборной Коста-Рики. Местом работы указана "сборная из Центральной Америки", однако AS утверждает, что ею является именно костариканская команда.

Напомним, сборная Коста-Рики на ЧМ-2022 заняла последнее место группы E – поражение от Испании (0:7) и Германии (2:4), а также победа над Японией (1:0).

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