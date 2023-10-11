56-річний український фахівець Роман Пилипчук став новим головним тренером Шерифа, інформує офіційний сайт тираспольського клубу. Попередній наставник команди Роберто Бордін був звільнений після принизливої поразки своєї команди з рахунком 0:6 від празької Славії в матчі Ліги Європи.

Повний кошик голів для Коваля у відеоогляді матчу Славія – Шериф – 6:0

Попереднім місцем роботи Пилипчука був словенський Целе. Він покинув цей клуб у липні через рік після призначення. Раніше Роман також тренував Дачію, мінське Динамо і працював помічником головного тренера в московському Спартаку і Ахматі.

Шериф посідає друге місце в чемпіонаті Молдови, набравши 19 очок у 8 матчах.

Ліга Європи: Рома розгромила Серветт, Славія витерла ноги об Шериф з Ковалем, Байєр вистояв з Мольде