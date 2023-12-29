Руслан Степанюк обійшов Ібрахіма Кане, Олександра Скляра та Івана Нестеренка у боротьбі за звання найкращого гравця року.

Форвард Руслан Степанюк став найкращим гравцем полтавської Ворскли у 2023 році за підсумками фанатського голосування. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, бомбардир випередив гравців середньої лінії – Олександра Скляра, Івана Нестеренка та Ібрахіма Кане.

У нинішньому сезоні форвард провів за полтавців 21 матч у всіх турнірах, забивши вісім голів та віддавши шість результативних передач.

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову перерву на сьомій сходинці. Полтавці мають у своєму активі 23 пункти після 17 зіграних матчів.

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