Руслан Степанюк обошел Ибрахима Кане, Александра Скляра и Ивана Нестеренко в борьбе за звание лучшего игрока года.

Форвард Руслан Степанюк стал лучшим игроком полтавской Ворсклы в 2023 году по итогам фанатского голосования. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, бомбардир опередил игроков средней линии – Александра Скляра, Ивана Нестеренко и Ибрахима Кане.

В нынешнем сезоне форвард провел за полтавчан 21 матч во всех турнирах, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.

Напомним, Ворскла ушла на зимний перерыв на седьмой строчке. У Полтавцев есть в своем активе 23 пункта после 17 сыгранных матчей.

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