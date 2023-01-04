Уболівальники Лаціо довели екс-зірку Барселони до сліз
Тіфозі римської команди скандували расистські кричалки на адресу захисника Лечче Самюеля Умтіті.
Центральний захисник Лечче Самюель Умтіті закінчував матч із Лаціо зі сльозами на очах. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, тіфозі "орлів" скандували расистські кричалки на адресу захисника і "зафукували" кожний його дотик до м'яча.
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Головному арбітру зустрічі Марінеллі довелося навіть перервати гру в один із моментів через ці інциденти.
Повідомляється, що Умтіті став не єдиною жертвою вболівальників Лаціо. Також гостьова публіка освистала атакувального півзахисника Лечче Ламека Банда.
Лечче здолав Лаціо у матчі 16 туру Серії А з рахунком 2:1.
Ювентус вирвав сьому перемогу поспіль, Лаціо поступився Лечче, Рома здолала Болонью і впритул наблизилась до зони ЛЧ