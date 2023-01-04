Центральний захисник Лечче Самюель Умтіті закінчував матч із Лаціо зі сльозами на очах. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, тіфозі "орлів" скандували расистські кричалки на адресу захисника і "зафукували" кожний його дотик до м'яча.

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Головному арбітру зустрічі Марінеллі довелося навіть перервати гру в один із моментів через ці інциденти.

Повідомляється, що Умтіті став не єдиною жертвою вболівальників Лаціо. Також гостьова публіка освистала атакувального півзахисника Лечче Ламека Банда.

Лечче здолав Лаціо у матчі 16 туру Серії А з рахунком 2:1.

Ювентус вирвав сьому перемогу поспіль, Лаціо поступився Лечче, Рома здолала Болонью і впритул наблизилась до зони ЛЧ