У середу у чемпіонаті Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 16-й тур

Рома – Болонья – 1:0

Гол: Пеллегріні, 5 (пен.)

Лечче – Лаціо – 2:1

Голи: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 – Іммобіле, 14

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Рома вийшла вперед у матчі з Болоньєю вже на 5-й хвилині – Лікоянніс виконав брудний підкат у чужому штрафному проти Дибали і арбітр вказав на позначку. Пеллегріні впевнено виконав вирок. Попри незначну перевагу гостей у володінні м'ячем ("вовки" свідомо віддали ініціативу супернику), господарі не соромились бити при першій ліпшій можливості. Хорошу можливість відзначитись мав Дибала наприкінці тайму, однак першу спробу заблокували захисники, а після другої сфера пролетіла над воротами.

По перерві команди обмінялись моментами: Дзаньйоло поцілив у руки кіперу, а удар Арнаутовіча впритул було заблоковано. Болонья значно переважала гостей у другому таймі, але бодай зрівняти так і не змогла.





У паралельному матчі ще одна римська команда – Лаціо – несподівано поступилась Лечче. Іммобіле відкрив рахунок на 14-й хвилині: закидання за спини захисників у штрафний майданчик і Чіро влучно пробив у дальній кут повз голкіпера. За дві хвилини він ледь не подвоїв, у падінні пробивши над воротами. В середині тайму Башіч схопився за голову – після добивання він послав сферу високо над поперечиною.

По перерві Лечче зрівняв: Ді Франческо отримав сферу на лівому фланзі і пробив з гострого кута. Проведель відбив удар руками на інший фланг, де на добиванні першим був Стрефецца. В середині другої сорокап'ятихвилинки Коломбо зірвав овації на трибунах, вивівши господарів вперед. Лечче вчисту перегравав Лаціо і був ближчим до того, аби забити втретє, аніж Лаціо зрівняти. Всі спроби Саррі оживити гру замінами не приносили результату. Як наслідок, Лаціо опустився на 5-ту сходинку і зрівнявся за очками з Ромою.

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