Центральный защитник Лечче Самюэль Умтити заканчивал матч с Лацио со слезами на глазах. Как информирует Gazzetta dello Sport, тифози "орлов" скандировали расистские кричалки в адрес защитника и "зафукивали" каждое его касание к мячу.

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Главному арбитру встречи Маринелли пришлось даже прервать игру в один из моментов из-за этих инцидентов.

Сообщается, что Умтити стал не единственной жертвой болельщиков Лацио. Также гостевая публика освистала атакующего полузащитника Лечче Ламека Банда.

Лечче одолел Лацио в матче 16 тура Серии А со счётом 2:1.

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