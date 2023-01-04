Італія, Серія А, 16-й тур

Спеція – Аталанта – 2:2

Голи: Гаясі, 8, Нзола, 31 – Хьойлунд, 77, Пашаліч, 90+2

Торіно – Верона – 1:1

Голи: Міранчук, 64 – Джуріч, 45

Рома – Болонья – початок зустрічі о 17:30

Лечче – Лаціо – початок зустрічі о 17:30

Тоттенхем зробив Аталанті пропозицію щодо оренди Маліновського, – Corriere della Sera

У дербі українців Аталанта зуміла врятувати нічию з одним з аутсайдерів Серії А – Спецією. Обидва українські півзахисники бергамасків – Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, який виступає в оренді за "орлят", потрапили у заявку, але залишились на лаві запасних.

Господарі вийшли вперед вже на самому початку матчу – Гаясі на мить випередив голкіпера, який помилився на виході, і влучно замкнув простріл з правого флангу. На 14-й хвилині голкіпер Спеції Єрон Зут опинився на газоні після підкату від Дувана Сапати і повернутися у гру вже не зміг.

В середині тайму зіткення з Зутом аукнулось і для колумбійського форварда, тож заміну довелось робити вже Гасперіні. Майже одразу Аталанта пропустила вдруге – Бурабія вивів Нзолу сам на сам зі Спортьєлло і анголець легко переграв воротаря бергамасків. У гостей мало що виходило біля воріт суперника: можна згадати хіба що падіння Хьойлунда у воротарському після контакту з Петаром Зовко – арбітр порушення не побачив. Вже у доданий час Нзола вдруге вийшов сам на сам, але Паломіно в останній момент наздогнав М'Балу і у підкаті вибив м'яч з-під ноги.

По перерві Спеція знову пішла вперед. Нзола міг ховати Аталанту, але після боротьби з захисниками з вигідної позиції пробив неточно. За трохи він не встиг відгукнути на простріл, заплутавшись у власних ногах. Беззубість Аталанти доходила до того, що кіпер Спеції виходив аж до центра поля, аби вибити м'яч. На 60-й хвилині Ампаду несподівано для кіпера пробив з розвороту в дотик – сфера від коліна Спортьєлло влетіла у сітку. На жаль, VAR сигналізував про офсайд.

За 15 хвилин до завершення матчу Хьойлунд отримав м'яч у штрафному, обіграв Ківіора і з гострого кута пробив поміж ніг кіпера. Лука Готті одразу ж кинув у бій Віктора Коваленка, а Гасперіні вирішив рятувати гру за допомогою Маліновського, випустивши його на 82 хвилині. Руслан сходу опинився на газоні, отримавши по обличчі від Ніколау. Хьойлунд міг оформити дубль, але пробив повз стійку, цілившись у дальній кут. На 87-й хвилині Коваленко віддав розкішний пас на партнера п'ятою, але у найвідповідальніший момент той просто послизнувся і впав, замість того, аби пробити по воротах. Вже у доданий час Пашаліч зумів зрівняти, змусивши стадіон замовкнути. Неймовірна розв'язка!

У паралельному матчі Торіно приймав Верону. Перший тайм пройшов за суттєвої переваги "биків", однак на перерву вони пішли поступаючись – за мить до свистка Джуріч вдало замкнув подачу з кутового, головою пробивши під поперечину.

Після відпочинку Мілан міг подвоювати рахунок, але після його удару м'яч пролетів поруч із лівою стійкою. В середині тайму господарі зрівняли – Міранчук наважився на дальній удар з-за меж штрафного і сфера влетіла під поперечину. Господарі продовжували більше володіти м'ячем, однак Верона била при першій же можливості. Зрештою, поєдинок завершився бойовою нічиєю.

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