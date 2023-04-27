Перебування Куки на посаді головного тренера Корінтіанс тривало 6 днів. Він не витримав тиску преси та вболівальників у соціальних мережах через тінь свого минулого – 1989 року він був засуджений за зґвалтування 13-річної дівчинки. Про це інформує офіційний Твіттер бразильського клубу.

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Кука подав у відставку після перемоги Корінтіанс по пенальті над Ремо в Кубку Бразилії. Його команда зробила камбек і здобула перемогу з рахунком 2:0 у матчі-відповіді, після чого перемогла в серії пенальті з рахунком 5:4.

На рішення Кукі вплинула його сім'я – родичі фахівця попросили його подати у відставку. Згідно з CNN Brasil, керівництво клубу може запросити на посаду головного тренера Тіте, Марсело Б'єлсу або Вандерлея Лушембургу.