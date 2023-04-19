Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар отримав приємну звістку від своєї дівчини – Бруни Б'янкарді.

Пара повідомила про щасливу звістку на своїх Instagram сторінках – Неймар романтично сфотографувався поруч із животиком своєї коханої.

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Вже відомо, що бразилець разом зі своєю дівчиною очікують на хлопчика. Це буде вже другий син Неймара – першого йому народила Кароліна Дантас у серпні 2011 року.

До слова, Неймар провів за ПСЖ 29 матчів у цьому сезоні, в яких відзначився 18 голами та 17 асистами.

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