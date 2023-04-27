Пребывание Куки на посту главного тренера Коринтианс продлилось 6 дней. Он не выдержал давления прессы и поклонников в социальных сетях из-за тени своего прошлого – в 1989 году он был осужден за изнасилование 13-летней девочки. Об этом информирует официальный Твиттер бразильского клуба.

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Кука подал в отставку после победы Коринтианс по пенальти над Ремо в Кубке Бразилии. Его команда совершила камбэк и добыла победу со счётом 2:0, после чего победила в серии пенальти со счётом 5:4.

На решение Куки повлияла его семья – родственники специалиста попросили его подать в отставку. Согласно CNN Brasil, руководство клуба может пригласить на должность главного тренера Тите, Марсело Бьельсу или Вандерлея Лушембургу.