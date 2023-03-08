Фанат ПСВ засуджений до трьох місяців тюремного ув'язнення за напад на воротаря Севільї Марко Дмітровіча в матчі Ліги Європи.

З цих трьох місяців один місяць є умовним, інформує Goal.com.

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23 лютого 20-річний уболівальник ПСВ вибіг на поле під час матчу ПСВ – Севілья і вдарив воротаря гостей Марко Дмітровіча по обличчю. На щастя, сербський голкіпер не постраждав і самостійно скрутив хулігана, після чого стюарди відвели вболівальника за межі поля.

Повідомляється, що у горе-фаната вже була заборона на відвідування стадіону. Однак того вечора він потрапив на стадіон Філліпс, скориставшись квитком, який для нього придбав його друг.

ПСВ виграв матч-відповідь плей-офф Ліги Європи з рахунком 2:0, але Севілья вийшла в 1/8 фіналу завдяки домашній перемозі з рахунком 3:0.

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