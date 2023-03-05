Атлетіко розчавив Севілью у 24 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Поєдинок виглядав конкурентно лише до перерви. Мемфіс Депай оформив дубль, але Севілья скоротила відставання зусиллями Ен-Несірі. У другій половині сталося тотальне знищення.

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Антуан Грізманн зробив рахунок 3:1 розкішним пострілом з-за меж карного майданчика. Потім до розгрому приєднались Карраско і Мората, в активі якого також дубль. Севілья сама вигадувала собі зайві проблеми – нереалізований пенальті Ракітіча, вилучення Гуйє. Фінальний свисток зафіксував тенісну перемогу Атлетіко 6:1.