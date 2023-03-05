Атлетіко – Севілья – 6:1 – відео голів та огляд матчу з шедевром Грізманна
11:37 - Читать на русском
Атлетіко розчавив Севілью у 24 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
23’ Мемфіс Депай
26’ Мемфіс Депай
53’ Антуан Грізманн
69’ Яннік Карраско
76’ Альваро Мората
90+2’ Альваро Мората
Юссеф Ен-Несірі 39’
Пап Гуйє 80’
23’ Мемфіс Депай
26’ Мемфіс Депай
39’ Юссеф Ен-Несірі
53’ Антуан Грізманн
69’ Яннік Карраско
76’ Альваро Мората
80’ Пап Гуйє
90+2’ Альваро Мората
Поєдинок виглядав конкурентно лише до перерви. Мемфіс Депай оформив дубль, але Севілья скоротила відставання зусиллями Ен-Несірі. У другій половині сталося тотальне знищення.
Атлетіко забив 6 голів Севільї в історичному матчі Сімеоне, Вільяреал піднявся у зону єврокубків
Антуан Грізманн зробив рахунок 3:1 розкішним пострілом з-за меж карного майданчика. Потім до розгрому приєднались Карраско і Мората, в активі якого також дубль. Севілья сама вигадувала собі зайві проблеми – нереалізований пенальті Ракітіча, вилучення Гуйє. Фінальний свисток зафіксував тенісну перемогу Атлетіко 6:1.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter