Фанат ПСВ приговорен к трем месяцам тюремного заключения за нападение на вратаря Севильи Марко Дмитровича в матче Лиги Европы.

Из этих трёх месяцев один месяц является условным, информирует Goal.com.

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23 февраля 20-летний болельщик ПСВ выбежал на поле во время матча ПСВ – Севилья и ударил вратаря гостей Марко Дмитровича по лицу. К счастью, сербский голкипер не пострадал и самостоятельно скрутил хулигана, после чего стюарды увели болельщика за пределы поля.

Сообщается, что у горе-фаната уже был запрет на посещение стадиона. Однако вечером он проник на стадион Филлипс по билету, который для него приобрёл его друг.

ПСВ выиграл ответный матч плей-офф Лиги Европы со счетом 2:0, но Севилья вышла в 1/8 финала благодаря домашней победе со счётом 3:0.

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