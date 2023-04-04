"УАФ з ним не контактувала": журналіст пояснив появу чуток про Біліча в збірній України
Журналіст Михайло Співаковський прокоментував інформацію про ймовірне призначення Славена Біліча на посаду головного тренера збірної України.
"Романо написав про те, що Біліч може розглядатися як кандидат на посаду головного тренера збірної України у тому випадку, якщо федерація ухвалить рішення про неминучу зміну. Зміні кого чи чого? Явно не Руслана Ротаня, бо він є тимчасовою кандидатурою.
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Я читаю це між рядками – зміною курсу, який УАФ тримає на Сергія Реброва. Біліч не фігурує як план B чи С. Це поширена історія, коли хтось робить свідоме вкидання, щоб працевлаштувати людину. Наші джерела, близькі до УАФ, кажуть, що жодна людина з асоціації не контактувала з Білічем", – розповів Співаковський в телеграм каналі ТаТоТаке.
Нагадаємо, що Фабріціо Романо повідомив інформацію про те, що хорватський фахівець Славен Біліч може очолити національну збірну України. Також стало відомо, що УАФ нібито вже розпочала переговори з наставником.
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