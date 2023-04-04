"Романо написав про те, що Біліч може розглядатися як кандидат на посаду головного тренера збірної України у тому випадку, якщо федерація ухвалить рішення про неминучу зміну. Зміні кого чи чого? Явно не Руслана Ротаня, бо він є тимчасовою кандидатурою.

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Я читаю це між рядками – зміною курсу, який УАФ тримає на Сергія Реброва. Біліч не фігурує як план B чи С. Це поширена історія, коли хтось робить свідоме вкидання, щоб працевлаштувати людину. Наші джерела, близькі до УАФ, кажуть, що жодна людина з асоціації не контактувала з Білічем", – розповів Співаковський в телеграм каналі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Фабріціо Романо повідомив інформацію про те, що хорватський фахівець Славен Біліч може очолити національну збірну України. Також стало відомо, що УАФ нібито вже розпочала переговори з наставником.

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