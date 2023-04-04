"Романо написал о том, что Билич может рассматриваться как кандидат на должность главного тренера сборной Украины в том случае, если федерация примет решение о неизбежной смене. Измени кого или чего? Явно не Руслана Ротаня, потому что он является временной кандидатурой.

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Я читаю это между строк – изменением курса, который УАФ держит на Сергея Реброва. Билич не фигурирует как план B или С. Это распространенная история, когда кто-то делает сознательный вброс, чтобы трудоустроить человека. Наши источники, близкие к УАФ, говорят, что ни один человек из ассоциации не контактировал с Биличем", – рассказал Спиваковский в телеграмм канале ТаТоТаке.

Напомним, что Фабрицио Романо сообщил информацию о том, что хорватский специалист Славен Билич может возглавить национальную сборную Украины. Также стало известно, что УАФ якобы уже начал переговоры с наставником.

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